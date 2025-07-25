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10:46, 25 июля 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фигуру в слитном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в черном слитном купальнике на широких бретелях. Помимо этого, звезда надела красную бейсболку и солнцезащитные очки.

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В то же время она продемонстрировала стройное тело. При этом Хоск отказалась от обуви, стоя на деревянной поверхности около скал.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бюстгальтере и пижаме. Она расстегнула рубашку, демонстрируя рельефный пресс.

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