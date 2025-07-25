Голый мужчина поджег фитнес и спрятался в солярии

В США мужчина без одежды поджег фитнес-зал и спрятался от полиции в солярии

В штате Флорида, США, полицейские арестовали голого мужчину, устроившего дебош в фитнес-зале. Об этом сообщает Fox 13.

По словам сотрудников тренажерного зала, 25-летний Генри Антунес-Аварадо начал вести себя неадекватно, когда ему сообщили о закрытии зала. Он разделся и стал бегать из помещения в помещение. До приезда полиции мужчина поджег ванную комнату, сбросил на пол потолочные панели, а затем спрятался.

Сначала полицейские искали Антунес-Аварадо под потолком. Ничего не обнаружив, они подключили к поискам служебную собаку, которая привела их в солярий. Мужчина лежал внутри кабины для загара без одежды. Его поймали.

Мужчине предъявили обвинения. Оказалось, что Антунес-Аварадо попадает под суд не в первый раз. В 2023 году он был осужден за попытку кражи со взломом и бродяжничество.

Ранее сообщалось, что в Таиланде голый американец оказался в канализации и напал на пытавшуюся спасти его сотрудницу экстренных служб. В итоге буйного мужчину удалось скрутить, вытащить на поверхность и отправить в больницу.

