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15:39, 25 июля 2025Из жизни

Голый мужчина поджег фитнес и спрятался в солярии

В США мужчина без одежды поджег фитнес-зал и спрятался от полиции в солярии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lee County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, полицейские арестовали голого мужчину, устроившего дебош в фитнес-зале. Об этом сообщает Fox 13.

По словам сотрудников тренажерного зала, 25-летний Генри Антунес-Аварадо начал вести себя неадекватно, когда ему сообщили о закрытии зала. Он разделся и стал бегать из помещения в помещение. До приезда полиции мужчина поджег ванную комнату, сбросил на пол потолочные панели, а затем спрятался.

Сначала полицейские искали Антунес-Аварадо под потолком. Ничего не обнаружив, они подключили к поискам служебную собаку, которая привела их в солярий. Мужчина лежал внутри кабины для загара без одежды. Его поймали.

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Мужчине предъявили обвинения. Оказалось, что Антунес-Аварадо попадает под суд не в первый раз. В 2023 году он был осужден за попытку кражи со взломом и бродяжничество.

Ранее сообщалось, что в Таиланде голый американец оказался в канализации и напал на пытавшуюся спасти его сотрудницу экстренных служб. В итоге буйного мужчину удалось скрутить, вытащить на поверхность и отправить в больницу.

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