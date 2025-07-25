Известный тиктокер ходил в школу пьяным

Блогер Лукичев заявил, что ходил в школу пьяным из-за проблем в семье

Известный TikTok-блогер Виталий Лукичев рассказал, что ходил в школу пьяным. В этом он признался в выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube.

Лукичев, живший в Новосибирске, заявил, что у него была сложная ситуация в семье, из-за чего он рано начал употреблять алкоголь. Так, по словам тиктокера, в восьмом-девятом классах он приходил в школу пьяным. Из-за этого его часто вызывали к директору. При этом Лукичев отметил, что его мать была в школе всего один раз.

Тиктокер добавил, что в школе относились к нему с сочувствием и предупреждали о возможных негативных последствиях. «Мне говорили тоже учителя: "Виталя, либо ты заканчиваешь себя так вести, либо так и будешь здесь», — вспомнил Лукичев.

Лукичев стал популярен в TikTok благодаря коротким юмористическим роликам, посвященным курьезным бытовым ситуациям и романтическим отношениям. На его аккаунт в соцсети подписано 808,7 тысячи пользователей.

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