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20:59, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Известный тиктокер ходил в школу пьяным

Блогер Лукичев заявил, что ходил в школу пьяным из-за проблем в семье
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Известный TikTok-блогер Виталий Лукичев рассказал, что ходил в школу пьяным. В этом он признался в выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube.

Лукичев, живший в Новосибирске, заявил, что у него была сложная ситуация в семье, из-за чего он рано начал употреблять алкоголь. Так, по словам тиктокера, в восьмом-девятом классах он приходил в школу пьяным. Из-за этого его часто вызывали к директору. При этом Лукичев отметил, что его мать была в школе всего один раз.

Тиктокер добавил, что в школе относились к нему с сочувствием и предупреждали о возможных негативных последствиях. «Мне говорили тоже учителя: "Виталя, либо ты заканчиваешь себя так вести, либо так и будешь здесь», — вспомнил Лукичев.

Лукичев стал популярен в TikTok благодаря коротким юмористическим роликам, посвященным курьезным бытовым ситуациям и романтическим отношениям. На его аккаунт в соцсети подписано 808,7 тысячи пользователей.

Ранее участница шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Владлина Алчаева рассказала о наркотической зависимости. Она заявила, что из-за запрещенных веществ у нее крошились зубы.

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