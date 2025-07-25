Киев повысит зарплаты в ВСУ из-за нежелания украинцев идти в армию

Украина повысит зарплаты ВСУ из-за нежелания украинцев идти в армию

Власти Украины планируют повысить зарплаты в Вооруженных силах республики (ВСУ) из-за нежелания украинцев идти на фронт. Об этом пишет издание Bloomberg.

«В связи с тем, что мобилизационная кампания на Украине становится все более непопулярной среди населения (...) правительство Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая значительные выплаты тем, кто подписывает военные контракты», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что увеличение выплат военнослужащим усилит нагрузку на дефицитный государственный бюджет Украины, в то время как страны Запада до сих пор отказывались от идеи прямого покрытия военных расходов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прося денег у стран Запада на выплату зарплаты военным, назвал их оружием. По его словам, Украине нужно найти 65 миллиардов долларов, 40 из которых нужны для закрытия дефицита, а 25 миллиардов пойдут на производство дронов.