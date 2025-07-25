В России рассказали об отработке НАТО удара по Крыму

Военблогер «Архангел спецназа»: Авиация НАТО отработала удар по Крыму

Авиация Североатлантического альянса (НАТО) отработала удар по Крыму. Об этом рассказали военблогеры из российского проекта «Архангел спецназа» в Telegram.

Как отметили авторы портала, в воздухе над Черным морем одновременно находились сразу несколько самолетов стран, входящих в НАТО — британский разведчик RC-135W, французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3F, а также сразу шесть самолетов тактической авиации.

«[Самолет-разведчик RC-135W] в определенный момент долетел на расстояние 40 километров к Крымскому полуострову [Самолеты] помимо прикрытия разведки, условно отрабатывали пуск по российским территориям», — обратили внимание на отработку удара военблогеры.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах.