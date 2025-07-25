Патрушев заявил об угрозах НАТО России

Патрушев: НАТО активно создает военные угрозы России на морских рубежах

НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

«Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах», — предупредил он.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО создает новые угрозы для России в Арктике, повышая военно-политическую напряженность и наращивая свои вооруженные силы в регионе.

Также депутат Госдумы Юрий Швыткин отметил, что создание на севере Норвегии третьего в Европе Объединенного центра управления воздушными операциями НАТО является демонстрацией агрессии со стороны альянса.