Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 25 июля 2025Силовые структуры

Крымский миллионер попал за решетку

Суд Москвы арестовал экс-главу «Черноморнефтегаза» Бейма по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу компании «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Крымскому миллионеру предстоит провести за решеткой два месяца.

В СИЗО также попала вторая фигурантка дела — глава крымской компании «Аврора» Мария Пяткова.

Об их задержании сообщалось 24 июля.

Бейм с 2006-го по 2010 год был депутатом парламента Крыма, затем руководил «Черноморнефтегазом». В настоящее время он президент и совладелец компании «ТЭС», являющейся крупнейшей сетью АЗС со своим парком бензовозов и нефтебаз, портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов. Выручка в 2024 году превысила 18 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Атаку беспилотников на Сочи описали фразой «город пережил нечто немыслимое»

    Режим тишины после услышанного из-под завалов многоэтажки в Саратове крика сняли на видео

    Приговор генерала Попова пересмотрят в закрытом режиме

    Путин упростил въезд в Россию гражданам одной постсоветской страны

    В Steam нашли зараженную вирусом игру

    В сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной

    В Совфеде объявили об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах бойцов СВО

    Аналитик заявил о единицах оставшихся у ВСУ систем Patriot

    Названа причина унесшего жизни обрушения в многоэтажке в Саратове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости