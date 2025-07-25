Крымский миллионер попал за решетку

Суд Москвы арестовал экс-главу «Черноморнефтегаза» Бейма по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу компании «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Крымскому миллионеру предстоит провести за решеткой два месяца.

В СИЗО также попала вторая фигурантка дела — глава крымской компании «Аврора» Мария Пяткова.

Об их задержании сообщалось 24 июля.

Бейм с 2006-го по 2010 год был депутатом парламента Крыма, затем руководил «Черноморнефтегазом». В настоящее время он президент и совладелец компании «ТЭС», являющейся крупнейшей сетью АЗС со своим парком бензовозов и нефтебаз, портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов. Выручка в 2024 году превысила 18 миллиардов рублей.