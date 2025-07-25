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14:02, 25 июля 2025Россия

Названа причина унесшего жизни обрушения в многоэтажке в Саратове

Губернатор Бусаргин: Предварительная причина взрыва в доме в Саратове — газ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Утечка газа является предварительной причиной взрыва, вызвавшего обрушение нескольких этажей в многоэтажке на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам чиновника, на месте унесшей жизни нескольких россиян трагедии работают все экстренные службы, которые не исключают возможность нового обрушения.

Пункт временного размещения для жильцов дома на Блинова организован на базе школы № 103, расположенной поблизости (...) На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб

Роман Бусаргин
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