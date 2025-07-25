Названа причина унесшего жизни обрушения в многоэтажке в Саратове

Губернатор Бусаргин: Предварительная причина взрыва в доме в Саратове — газ

Утечка газа является предварительной причиной взрыва, вызвавшего обрушение нескольких этажей в многоэтажке на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам чиновника, на месте унесшей жизни нескольких россиян трагедии работают все экстренные службы, которые не исключают возможность нового обрушения.