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14:12, 25 июля 2025Россия

Возросло число жертв при взрыве многоэтажки в российском городе

Число жертв при взрыве многоэтажки в Саратове возросло до четырех человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Черенков / ТАСС

Число жертв при взрыве многоэтажного дома на улице Блинова в Саратове возросло до четырех человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Спасатели в российском городе извлекли из-под завалов еще одно тело.

До этого в МЧС заявили, что жертвами взрыва в саратовской многоэтажке стали три человека, среди них был ребенок.

Один из горожан рассказал, что с детьми чудом спасся из-под рушившегося дома после взрыва.

Взрыв прогремел в жилом доме в Саратове в пятницу, 25 июля. В результате обрушились десять этажей дома, часть конструкций рухнула на прохожих.

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