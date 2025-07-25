Мужчина с детьми чудом спасся из-под рушившейся в Саратове многоэтажки и попал на видео

В Саратове мужчина с детьми чудом спасся из-под рушившегося дома после взрыва

Мужчина с двумя детьми чудом спасся от взрыва в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Это попало на камеру видеонаблюдения, запись с которой публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина играет с сыном в мяч у дома, где вскоре прогремит взрыв. Рядом с ними на лавке сидит девочка — в момент, когда гремит взрыв и часть здания начинает рушиться, мужчина бежит к дочери и хватает ее, после чего стремительно вместе с сыном и девочкой на руках убегает от эпицентра.

Взрыв в Саратове прогремел в пятницу, 25 июля. В одной из квартир, предварительно, взорвался газ. Взрыв обрушил десять этажей дома, часть конструкций рухнула на прохожих.

По неофициальным данным, три человека не выжили, еще как минимум десять могут находиться под завалами. В обрушившейся многоэтажке за год сменились как минимум три управляющие компании (УК), ни одна из них не проводила проверки на утечку газа.