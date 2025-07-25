Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 25 июля 2025Россия

Мужчина с детьми чудом спасся из-под рушившейся в Саратове многоэтажки и попал на видео

В Саратове мужчина с детьми чудом спасся из-под рушившегося дома после взрыва
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Мужчина с двумя детьми чудом спасся от взрыва в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Это попало на камеру видеонаблюдения, запись с которой публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина играет с сыном в мяч у дома, где вскоре прогремит взрыв. Рядом с ними на лавке сидит девочка — в момент, когда гремит взрыв и часть здания начинает рушиться, мужчина бежит к дочери и хватает ее, после чего стремительно вместе с сыном и девочкой на руках убегает от эпицентра.

Взрыв в Саратове прогремел в пятницу, 25 июля. В одной из квартир, предварительно, взорвался газ. Взрыв обрушил десять этажей дома, часть конструкций рухнула на прохожих.

По неофициальным данным, три человека не выжили, еще как минимум десять могут находиться под завалами. В обрушившейся многоэтажке за год сменились как минимум три управляющие компании (УК), ни одна из них не проводила проверки на утечку газа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Молдавского олигарха приговорили в России за вывод из страны миллиардов рублей

    Лабубу назвали примером мягкой силы Китая

    Во Франции возмутились словами Зеленского

    Возросло число жертв при взрыве многоэтажки в российском городе

    В РЖД захотели десятикратно увеличить штрафы за непредъявление грузов

    Мужчина с детьми чудом спасся из-под рушившейся в Саратове многоэтажки и попал на видео

    Звезда «Обитаемого острова» обматерил и выгнал журналистов

    Центробанк понизил прогноз по инфляции в 2025 году

    Мужчина прикинулся послом и возглавил посольство несуществующей страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости