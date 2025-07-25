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14:56, 25 июля 2025Россия

Россияне обвинили мужчину в домогательствах к детям и привязали его к столбу

Жители Красноярска привязали к столбу мужчину, обвинив в приставаниях к детям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жители Красноярска обвинили мужчину в домогательствах к детям и привязали его к столбу. Об инциденте пишет NGS24.RU.

По словам родителей, мужчина хватал 8 и 12-летних детей во дворе, пытался обнять и поднимал на руки. 12-летняя девочка якобы вырвалась из рук прохожего, убежала домой и рассказала обо всем взрослым.

Россияне приняли решение привязать мужчину к столбу и вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в отделение для разбирательства.

«Предварительно установлено, что каких-либо преступных посягательств по отношению к несовершеннолетним мужчина не совершал. В настоящее время проверка по данному факту продолжается», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Башкирии мужчину привязали скотчем к столбу. Когда прохожие попытались освободить мужчину, один из его знакомых достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Инцидент попал на видео.

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