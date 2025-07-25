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12:25, 25 июля 2025Россия

Россиянин оказался в реанимации после прыжка в озеро

Shot: Житель Подмосковья оказался в реанимации со сломанной шеей после прыжка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Житель Подмосковья оказался в реанимации со сломанной шеей после прыжка в озеро. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, в Коломенскую больницу с отдыха доставили 32-летнего мужчину. Из-за перелома шейного позвонка ему сдавило спинной мозг, что грозило параличом.

Врачам удалось провести трехчасовую операцию — жителю Подмосковья удалили поврежденный позвонок и освободили спинной мозг. Затем вместо удаленного участка внедрили аутотрансплантат.

Спустя несколько дней мужчину выписали домой.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга проехал с питбулем в лифте и попал в реанимацию.

Мужчина получил открытые раны рук и ног. Врачи назвали его состояние тяжелым.

ЖЗЛ
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