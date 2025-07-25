Россиянин оказался в реанимации после прыжка в озеро

Житель Подмосковья оказался в реанимации со сломанной шеей после прыжка в озеро. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным российского издания, в Коломенскую больницу с отдыха доставили 32-летнего мужчину. Из-за перелома шейного позвонка ему сдавило спинной мозг, что грозило параличом.
Врачам удалось провести трехчасовую операцию — жителю Подмосковья удалили поврежденный позвонок и освободили спинной мозг. Затем вместо удаленного участка внедрили аутотрансплантат.
Спустя несколько дней мужчину выписали домой.
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга проехал с питбулем в лифте и попал в реанимацию.
Мужчина получил открытые раны рук и ног. Врачи назвали его состояние тяжелым.