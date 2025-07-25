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12:25, 25 июля 2025Силовые структуры

Готовивший теракт в храме россиянин получил срок

В Майкопе осудили мужчину за подготовку теракта в храме
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Майкопе осудили мужчину за подготовку теракта в храме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подсудимый решил совершить теракт в Михайло-Архангельском храме в городе Майкоп. Мужчина подготовил план здания, купил 15 литров бензина, нож и изготовил флаг ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Также он подготовил текст для видеообращения о преступлении.

Чтобы скрыться после преступления, злоумышленник приобрел билеты на самолет в Стамбул. Закончить преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Южный окружной военный суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе предотвратили теракт.

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