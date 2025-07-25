В Госдуме оценили шансы на дальнейший диалог с Украиной после переговоров в Стамбуле

Шеремет: Итоги переговоров в Стамбуле дают шанс на диалог между РФ и Украиной

Депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с ТАСС оценил шансы на дальнейший диалог России с Украиной по итогам третьего раунда перегоровов в Стамбуле.

Он отметил, что встреча делегаций прошла в нейтральном ключе без знаковых решений, однако она является важным гуманитарным инструментом, который позволяет каждой из сторон быть услышанной.

«Что является обнадеживающе-приоткрытым окном возможностей, вселяющим надежду на продолжение диалога в поисках оптимального решения», — заключил Шеремет.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.

