Gazeta Wyborcza: Обстановка для ВСУ в районе Покровска крайне напряженная

Российская армия стремительно продвигается под Красноармейском (украинское название — Покровск), методично окружая город, в то время как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофически не хватает пехоты. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что бои идут на южной окраине Покровска и в районе соседнего села Шевченко. «В некоторых местах россияне подошли к окраинам на расстояние двух километров», — говорится в материале.

Издание указало, что обстановка «для ВСУ крайне напряженная». В частности, одна из бригад, которая обороняла данный район, фактически осталась без резервов пехоты, также украинскими бойцами были допущены ошибки в оценке ситуации. Помимо этого, под контролем ВСУ из крупных дорог осталась только трасса на Павлоград, которая находится под огневым контролем России. «Передвигаться по трассе можно, лишь надеясь на удачу», — заявили польские журналисты.

Ранее военный блогер Борис Рожин рассказал, что положение ВСУ в городе Красноармейске резко ухудшается, остановить наступление армии России не удается. По его словам, ситуация для украинской армии усугубляется тем, что российские диверсионно-разведывательные группы начали проникать в сам Красноармейск, что ведет к дезорганизации обороны.