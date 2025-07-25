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00:10, 25 июля 2025Россия

В России предсказали эскалацию Киева и попытку втянуть Трампа в конфликт в сентябре

Военный эксперт Клинцевич предсказал эскалацию со стороны Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире «Вести-ФМ» предсказал эскалацию со стороны Киева после переговоров в Стамбуле и попытку втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт на Украине в сентябре, когда закончится его 50-дневный ультиматум.

Специалист обратил внимание на то, что сразу после окончания встречи в Стамбуле ВСУ атаковали нефтебазы в Сочи, хотя ранее воздерживались от подобных ударов. Аналогичная ситуация была в преддверии второго раунда, когда украинские дроны атаковали места базирования стратегической авиации.

«Поэтому мы понимаем, что противник сейчас будет эскалировать обстановку, потому что у них ситуация на фронте реально достаточно тяжелая, резко нарастить силы им сложно», — подчеркнул Клинцевич.

Он допустил попытки ВСУ атаковать Москву, причем не только дронами, но и дальнобойными ракетами, однако отметил, что российские военные готовы к отражению комбинированных атак, и кроме медийного эффекта это не принесет никаких результатов.

Эксперт считает, что Трамп вряд ли пойдет на эскалацию, и сейчас основная задача у Киева и европейцев сорвать возможную трехстороннюю встречу между Трампом и лидерами России и Китая, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Эти переговоры могут серьезно повлиять на переустройство мира и сократить влияние Европы и Великобритании, отметил Клинцевич.

На прошлой неделе стало известно, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября. Визит обоих лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

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