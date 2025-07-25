В российском регионе опровергли информацию о рассылке представителям гостиничного бизнеса

В Сочи опровергли информацию о рассылке представителям гостиничного бизнеса

В Сочи опровергли информацию о рассылке представителям гостиничного бизнеса. В фейковых письмах говорится об экологической катастрофе, якобы произошедшей 24 июля 2025 года в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Адлере.

Авторы рассылки от имени администрации города отмечают, что из-за масштабного разлива нефти произошло загрязнение почвы и морской воды. В письме также содержатся указания о размещении предупреждений на пляжах и требование предоставить отчет о проделанной работе. Кроме того, поднимается вопрос о возможных компенсациях туристам от отелей.

Адрес отправителя — sochi.pressa.ru@...com — отличается от того, что указан на официальном сайте мэрии Сочи: gorod@sochiadm.ru. Государственные почтовые сервисы не зарегистрированы в Google, российские ведомства также не используют расширение com.

Администрация Сочи в своем Telegram-канале опровергла распространившуюся информацию. «Информация, поступающая с электронного адреса sochi.pressa.ru@...com от имени администрации Сочи, а также от имени главы города, является недостоверной», — заявили там. В мэрии попросили руководителей предприятий подвергать проверке любые сведения, поступающие от сторонних организаций и интернет-ресурсов, а также обращаться за разъяснениями напрямую в департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал 24 июля , что в результате атаки ВСУ обломки дрона попали и на территорию нефтебазы, пострадали 11 человек. Глава Сочи Андрей Прошунин в свою очередь сообщил, что угрозы для жителей, гостей и инфраструктуры нет, все системы города продолжают работать штатно. Данных об утечках также не было.

Еще об одной фальшивой рассылке сообщалось 22 июля. Тогда руководителям предприятий Краснодарского края начали поступать письма от имени Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о временном ограничении рекреационной деятельности на северо-восточном побережье Черного моря. В оперштабе опровергли эту информацию.

Информация об экологической катастрофе из-за удара ВСУ в Сочи не получила распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».