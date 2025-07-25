В РПЦ назвали татуировки опознавательным знаком для беса

Протоиерей Первозванский заявил об опасности татуировок с сатанинской символикой

Татуировки с изображением сатанинских символов несут в себе опасность для их обладателей. С таким мнением выступил протоиерей Максим Первозванский, его цитирует издание «Абзац».

«Если человек наносит на себя дьявольские изображения или носит символы, это так или иначе свидетельство [связи с темными силами] ... Крест — опознавательный знак для беса, что "сюда не приближайся", а дьявольские изображения — опознавательный знак, что "я твой, добро пожаловать"», — пояснил протоиерей.

Он подчеркнул, что нанесение любой татуировки является грехом и напрямую запрещается Священным Писанием. Однако все зависит от цели: например, если христианин решил зафиксировать свое паломничество в Иерусалим на своем теле, то такая татуировка, вероятно, не будет осуждаться Церковью.

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