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19:10, 25 июля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о положении в Красноармейске

Рожин: ВСУ не удается остановить наступление армии России в Красноармейске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красноармейске (украинское название — Покровск) резко ухудшается, остановить наступление армии России не удается. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«Противник сообщает о резком ухудшении ситуации в Красноармейске, Димитрове и к северу от Красноармейской агломерации. Несмотря на все усилия, остановить наступление северной клешни ВС [Вооруженных сил] РФ не удается», — написал Рожин.

По его словам, ситуация для украинской армии усугубляется тем, что российские диверсионно-разведывательные группы начали проникать в сам Красноармейск, что ведет к дезорганизации обороны ВСУ. Автор добавил, что в ближайшее время стоит ожидать переброски дополнительных резервов украинским командованием для проведения сковывающих контратак на флангах.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России одновременно совершили прорыв в трех ключевых городах в зоне специальной военной операции. Уточняется, что российские военные усилили натиск в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях.

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