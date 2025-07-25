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10:28, 25 июля 2025Забота о себе

Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

Врач Вальдесусо: Здоровые люди могут хрустеть пальцами без последствий
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Существует мнение, будто привычка хрустеть пальцами наносит вред здоровью суставов. Правдивость этого утверждения оценил врач-физиотерапевт Рауль Вальдесусо в беседе с изданием Vanitatis.

Как пояснил Вальдесусо, хруст возникает из-за того, что лопаются пузырьки газа, которые образуются в суставной полости. По его словам, здоровые люди могут заниматься этим без последствий в виде износа суставов и повреждения костных структур.

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Однако, подчеркнул врач, при наличии каких-либо заболеваний суставов лучше от этой привычки отказаться. Кроме того, не стоит хрустеть пальцами и в том случае, если это действие сопровождается болью, воспалением и последующим ограничением подвижности, добавил он.

Ранее невролог Полина Лепилова рассказала, как бороться с чрезмерной потливостью. По ее словам, при этой проблеме можно пройти несколько процедур ионофореза.

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