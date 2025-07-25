«Общественное»: В Харькове прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв прогремел в Харькове, сообщают наши корреспонденты», — пишет издание.

Как написал глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале, взрыв произошел в индустриальном районе города после удара КАБ.

Ранее в сети появилось видео удара по пункту временной дислокации, командно-наблюдательного пункта и пункта управления связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске с помощью фугасной авиабомбы