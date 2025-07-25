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08:14, 25 июля 2025Бывший СССР

Зеленский отказался от реформы НАБУ из-за одного обстоятельства

Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ после протестов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенной им реформы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после массовых протестов по всей стране. Об этом пишет издание Politico.

Оно отмечает, что президент Украины таким образом «отказался от своих спорных изменений в антикоррупционных ведомствах страны после возмущения в стране и за рубежом». Принятие закона вызвало возмущение как внутри Украины, так и среди ее союзников, сообщает Politico.

Чиновники из Европейского союза (ЕС) предупредили Киев, что законопроект может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. Согласно инициативе, офису Генерального прокурора запрещается отдавать приказы и управлять украинскими антикоррупционными органами.

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