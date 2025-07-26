«Локомотив» победил «Краснодар» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Краснодар» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник Алексей Батраков, реализовав пенальти. На 80-й минуте он сделал дубль. На 94-й минуте отставание гостей сократил нападающий Дэвид Мозес.

В сезоне 2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Команда набрала 67-м очков и на одно очко обошла петербургский «Зенит».

В следующем туре «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Обе встречи пройдут 2 августа.