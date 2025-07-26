Военкоры рассказали об ударах ВС России в Константиновке

«РВ»: Российские военные берут в клещи Константиновку, продвигаясь с флангов

Российские военные «берут в клещи» Константиновку, продвигаясь с флангов, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) признают взятие российскими войсками населенного пункта Александро-Калиново, расположенного юго-восточнее Яблоновки на константиновском направлении.

«Также Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись в "Кармане" западнее Курдюмовки и наступают от Дзержинска (Торецка)», — рассказали об ударах военкоры.

Ранее Российская армия взяла под контроль Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).