В ДНР сообщили о бегстве командиров ВСУ из Красноармейска

Гагин: Большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск

Большинство командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт из ДНР Ян Гагин, передает ТАСС.

«В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские [из города] сигнализируют, что [оставшиеся силы ВСУ] думают, как отступать», — рассказал Гагин.

Военный эксперт добавил, что на покровском направлении украинские подразделения испытывают кадровый голод. Гагин выразил уверенность, что гарнизон ВСУ в Красноармейске падет в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах. Сообщалось, что армия РФ добилась успехов в Красноармейске, Купянске и Степногорске.