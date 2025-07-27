В Минобороны России рассказали о значении Зеленого Гая для ВСУ

Минобороны России: Зеленый Гай был крупным опорником для ВСУ

Населенный пункт Зеленый Гай был крупным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

«Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта», — отметили в ведомстве. Населенный пункт прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью, указали в министерстве.

Расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников оказывали активную огневую поддержку штурмовикам, добавили в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ заняли Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области.