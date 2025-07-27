Открытки на День ВМФ: скачать 50+ картинок и поздравлений

«Лента.ру» опубликовала подборку открыток и поздравлений с Днем ВМФ

Сегодня, 27 июля, в последнее воскресенье месяца, военные моряки и их близкие отмечают большой праздник — День Военно-Морского Флота. В эту дату чествуют всех, кто связан с ВМФ и служит не только в море, но и на берегу и в воздухе. Более 50 открыток, красивых картинок и поздравлений с Днем ВМФ в стихах и прозе — в материале «Ленты.ру».

Красивые картинки

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Открытка на День ВМФ с теплыми пожеланиями Изображение: «Шедеврум»

С Днем ВМФ, дружище! Поднимаю тост за тебя! За твое здоровье, за спокойную службу и за то, чтобы твой корабль всегда находил путь в родную гавань!

Родной, с праздником тебя! Пусть служба идет ровно, здоровье будет крепким, а мы всегда ждем в родной гавани.

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

Открытка на День Военно-морского флота Изображение: «Шедеврум»

Привет с берега! С Днем Военмора! Желаю, чтобы волны качали только в такт хорошей музыке, а скучать по дому приходилось меньше. Главное — здоровье и чтобы родная гавань манила. Пусть волны балуют, а служба не напрягает.

Главное — здоровье и благополучие! С Днем ВМФ! Желаю тебе надежных товарищей, попутного ветра и семь футов под килем во всем. Пусть море будет добрым, а дома всегда ждут.

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

Красивая картинка на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

С праздником, моряк! Желаю тебе ясного неба над головой, спокойной воды под килем и счастливых глаз близких при встрече. Спасибо за твою службу. Береги себя, ждем с нетерпением!

С праздником морских волков! Пусть якорь держит крепко, компас не врет, а на берегу всегда поднимают кружку чего-нибудь согревающего за твое здоровье!

Открытка для моряков на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

С Днем Военно-морского флота! Крепко обнимаю и желаю только хорошего: удачи и мирной службы. Крепкого здоровья, спокойного моря и скорейшего возвращения домой. Ждем тебя!

Пусть душа поет, как чайка над волной, а сердце знает: тебя ждут и любят.

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

С Днем ВМФ, дорогой! Желаю сил, терпения и чтобы каждый день приближал долгожданную встречу.

Просто знай: мы тобой гордимся! С Днем ВМФ! Здоровья, тепла и скорейшего возвращения!

Картинка с Днем Военно-морского флота Изображение: «Шедеврум»

Картинка с Днем Военно-морского флота Изображение: Dall-E 3

Открытки с поздравлениями

Красивая картинка для поздравления с Днем ВМФ Изображение: «Шедеврум»

С Днем ВМФ, моряк! Пусть твоя выдержка крепчает, как морской узел, характер закаляется, как корабельная сталь, а удача будет попутной, как ветер! Семь футов под килем — и только ясные горизонты!

Открытка с поздравлением с Днем ВМФ Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Дорогие семьи наших защитников морей! Спасибо за ваше терпение, любовь и крепкий тыл! С Днем ВМФ! Желаем вам спокойствия в сердце, скорых встреч с вашими моряками и безмятежного счастья в ожидании их возвращения в родную гавань!

Открытка для моряков на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

Картинка с душевным поздравлением на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Желаю уверенно держать курс к новым вершинам службы, подниматься по фарватеру успеха, как по трапу на новый мостик! Пусть каждая вахта приносит уважение и новые достижения! Попутного ветра в карьере!

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Уважаемые офицеры, мичманы, старшины и матросы! От всей души поздравляем вас с Днем ВМФ! Желаем образцовой службы, безупречной выучки экипажей, надежной работы техники и гордости за принадлежность к славным традициям российского флота! Мирного неба и спокойного моря!

Красивая открытка на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

Слава военным морякам — их чести, мужеству и верности флоту! С праздником — и попутного ветра!

Красивая картинка для поздравления с Днем ВМФ Изображение: Dall-E 3

Спасибо всем, кто несет нелегкую вахту в морях и океанах, охраняя покой нашей Родины! Желаем, чтобы ваша сила и мощь служили только миру! Крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!

Красивая картинка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Поздравляем с Днем ВМФ истинных титанов морских глубин — специалистов, чьи руки и ум обеспечивают ход корабля и связь с берегом! Желаем точности в работе, как штурманской прокладке, надежности, как якорная цепь, и чтобы механика всегда была в порядке!

Пусть твоя жизнь будет подобна океану — глубока смыслом, широка возможностями и сильна духом! Желаю мудрости штурмана при выборе пути, стойкости корабля в житейских бурях и всегда находить свою тихую гавань счастья. Держи курс на лучшее!

Оригинальная открытка на День ВМФ Изображение: Dall-E 3

Картинки со стихами

Открытка с поздравлением с Днем ВМФ Изображение: Dall-E 3

Открытка на День ВМФ с теплыми пожеланиями Изображение: Dall-E 3

Желаю вам, настоящим защитникам морских рубежей, крепкого здоровья, несгибаемого духа и боевой выучки! Пусть ваша служба будет образцом мужества и преданности Отечеству, семь футов всегда будут под килем ваших кораблей, а в семьях царит мир, благополучие и гордость за ваши подвиги!

Картинка с душевным поздравлением на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

Красивая картинка для поздравления с Днем ВМФ Изображение: Dall-E 3

Желаем вам, дорогие моряки, спокойного моря и ясного неба над головой, уверенного курса и надежного тыла. Пусть ваши корабли гордо несут Андреевский флаг, а в ваших сердцах всегда живут отвага, честь и любовь к Родине. Здоровья вам, сил, успехов в нелегкой службе и теплого ожидания в родном доме!

Открытка на День ВМФ с теплыми пожеланиями Изображение: «Шедеврум»

Ваша стойкость, как якорь в шторм, и верность долгу — пример для всех нас. Желаем вам крепкого морского братства, точного курса во всех начинаниях, профессиональных успехов и скорейшего возвращения из дальних походов к родным берегам. Мирного неба и спокойной вахты!

Открытка с поздравлением с Днем ВМФ Изображение: Dall-E 3

Этот праздник — символ твоей отваги, силы и преданности морю. Желаю тебе всегда оставаться таким же надежным, как стальной корпус корабля, и целеустремленным, как стрелка компаса. Пусть тебе сопутствует удача в службе, здоровье не подводит, а в семье всегда ждут с любовью и верой!

Картинка с душевным поздравлением на День ВМФ Изображение: «Шедеврум»

Желаю вам силы и неукротимости морской волны, стойкости морского якоря и верности истинного компаса на жизненном пути. Пусть каждый ваш поход завершается благополучно, горизонты будут чисты, а боевой дух — несокрушим! Мира, благополучия вам и вашим близким, гордости за славные традиции Российского флота!

Коротко о празднике