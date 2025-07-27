Сегодня, 27 июля, в последнее воскресенье месяца, военные моряки и их близкие отмечают большой праздник — День Военно-Морского Флота. В эту дату чествуют всех, кто связан с ВМФ и служит не только в море, но и на берегу и в воздухе. Более 50 открыток, красивых картинок и поздравлений с Днем ВМФ в стихах и прозе — в материале «Ленты.ру».
Красивые картинки
- С Днем ВМФ, дружище! Поднимаю тост за тебя! За твое здоровье, за спокойную службу и за то, чтобы твой корабль всегда находил путь в родную гавань!
- Родной, с праздником тебя! Пусть служба идет ровно, здоровье будет крепким, а мы всегда ждем в родной гавани.
- Привет с берега! С Днем Военмора! Желаю, чтобы волны качали только в такт хорошей музыке, а скучать по дому приходилось меньше. Главное — здоровье и чтобы родная гавань манила. Пусть волны балуют, а служба не напрягает.
- Главное — здоровье и благополучие! С Днем ВМФ! Желаю тебе надежных товарищей, попутного ветра и семь футов под килем во всем. Пусть море будет добрым, а дома всегда ждут.
- С праздником, моряк! Желаю тебе ясного неба над головой, спокойной воды под килем и счастливых глаз близких при встрече. Спасибо за твою службу. Береги себя, ждем с нетерпением!
- С праздником морских волков! Пусть якорь держит крепко, компас не врет, а на берегу всегда поднимают кружку чего-нибудь согревающего за твое здоровье!
- С Днем Военно-морского флота! Крепко обнимаю и желаю только хорошего: удачи и мирной службы. Крепкого здоровья, спокойного моря и скорейшего возвращения домой. Ждем тебя!
- Пусть душа поет, как чайка над волной, а сердце знает: тебя ждут и любят.
- С Днем ВМФ, дорогой! Желаю сил, терпения и чтобы каждый день приближал долгожданную встречу.
- Просто знай: мы тобой гордимся! С Днем ВМФ! Здоровья, тепла и скорейшего возвращения!
Открытки с поздравлениями
С Днем ВМФ, моряк! Пусть твоя выдержка крепчает, как морской узел, характер закаляется, как корабельная сталь, а удача будет попутной, как ветер! Семь футов под килем — и только ясные горизонты!
Дорогие семьи наших защитников морей! Спасибо за ваше терпение, любовь и крепкий тыл! С Днем ВМФ! Желаем вам спокойствия в сердце, скорых встреч с вашими моряками и безмятежного счастья в ожидании их возвращения в родную гавань!
Желаю уверенно держать курс к новым вершинам службы, подниматься по фарватеру успеха, как по трапу на новый мостик! Пусть каждая вахта приносит уважение и новые достижения! Попутного ветра в карьере!
Уважаемые офицеры, мичманы, старшины и матросы! От всей души поздравляем вас с Днем ВМФ! Желаем образцовой службы, безупречной выучки экипажей, надежной работы техники и гордости за принадлежность к славным традициям российского флота! Мирного неба и спокойного моря!
Слава военным морякам — их чести, мужеству и верности флоту! С праздником — и попутного ветра!
Спасибо всем, кто несет нелегкую вахту в морях и океанах, охраняя покой нашей Родины! Желаем, чтобы ваша сила и мощь служили только миру! Крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!
Поздравляем с Днем ВМФ истинных титанов морских глубин — специалистов, чьи руки и ум обеспечивают ход корабля и связь с берегом! Желаем точности в работе, как штурманской прокладке, надежности, как якорная цепь, и чтобы механика всегда была в порядке!
Пусть твоя жизнь будет подобна океану — глубока смыслом, широка возможностями и сильна духом! Желаю мудрости штурмана при выборе пути, стойкости корабля в житейских бурях и всегда находить свою тихую гавань счастья. Держи курс на лучшее!
Картинки со стихами
Желаю вам, настоящим защитникам морских рубежей, крепкого здоровья, несгибаемого духа и боевой выучки! Пусть ваша служба будет образцом мужества и преданности Отечеству, семь футов всегда будут под килем ваших кораблей, а в семьях царит мир, благополучие и гордость за ваши подвиги!
Желаем вам, дорогие моряки, спокойного моря и ясного неба над головой, уверенного курса и надежного тыла. Пусть ваши корабли гордо несут Андреевский флаг, а в ваших сердцах всегда живут отвага, честь и любовь к Родине. Здоровья вам, сил, успехов в нелегкой службе и теплого ожидания в родном доме!
Ваша стойкость, как якорь в шторм, и верность долгу — пример для всех нас. Желаем вам крепкого морского братства, точного курса во всех начинаниях, профессиональных успехов и скорейшего возвращения из дальних походов к родным берегам. Мирного неба и спокойной вахты!
Этот праздник — символ твоей отваги, силы и преданности морю. Желаю тебе всегда оставаться таким же надежным, как стальной корпус корабля, и целеустремленным, как стрелка компаса. Пусть тебе сопутствует удача в службе, здоровье не подводит, а в семье всегда ждут с любовью и верой!
Желаю вам силы и неукротимости морской волны, стойкости морского якоря и верности истинного компаса на жизненном пути. Пусть каждый ваш поход завершается благополучно, горизонты будут чисты, а боевой дух — несокрушим! Мира, благополучия вам и вашим близким, гордости за славные традиции Российского флота!
Коротко о празднике
- Праздник установили в 1939 году и изначально отмечали 24 июля. В 1980 году его перенесли на последнее воскресенье июля, с тех пор он празднуется в этот день.
- Главный символ ВМФ — Андреевский флаг. Это белое полотнище с диагональным крестом синего цвета.
- Центром праздника становятся портовые города вроде Санкт-Петербурга и Севастополя. Там проводят парады кораблей, концерты, спортивные состязания и массовые гулянья, а вечером запускают салюты.
- Существуют традиционные морские тосты и пожелания удачи: «За тех, кто в море», «Семь футов под килем», «Большому кораблю — большое плаванье» и «За тех, кого сейчас качает».