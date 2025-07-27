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15:07, 27 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о показаниях по делу о коррупции против Зеленского

Политолог Давыдюк: Фигуранты дел о коррупции дали показания против Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Фигуранты дел о коррупции, против которых Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело расследование, дали показания против Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский политолог Николай Давыдюк, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Во время обысков, которые Служба безопасности Украины проводила в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, были изъяты определенные сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания», — говорится в публикации.

По словам политолога, над расшифровкой серверов с информацией о показаниях информантов сейчас работает от 500 до 1000 человек.

Ранее американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром рассказал, что международные спонсоры Украины раздражены из-за политики Зеленского в отношении НАБУ. По его мнению, «блеск» с украинского лидера «определенно начинает исчезать».

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