Российского военного оштрафовали за похвалы украинской армии

«Ъ»: Военнослужащего оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за похвалы ВСУ

Южный окружной военный суд снизил степень наказания прапорщику Сефербегу Гаджиеву, которого обвиняли в распространении ложной информации о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на судебные документы.

«Суд апелляционной инстанции заменил 5,5 лет колонии штрафом в 2,5 млн рублей и восстановил звание», — уточняет издание.

Изначально гарнизонный суд Ростова-на-Дону признал российского военного виновным по статье 207.3 УК РФ (распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ с использованием служебного положения).

Однако при вынесении решения о смягчении наказания суд учел, что обсуждения, произошедшие в сентябре 2024 года, носили личный характер и не оказали влияния на мнение сослуживцев. Также апелляционная инстанция приняла во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства.

Ранее бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию и фото за 80 долларов. Экс-военный признал факт отправки фото и получения денег, но заявил, что не считает, что совершил преступление, и не признал вину.