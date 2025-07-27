Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:53, 27 июля 2025Силовые структуры

Российского военного оштрафовали за похвалы украинской армии

«Ъ»: Военнослужащего оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за похвалы ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Южный окружной военный суд снизил степень наказания прапорщику Сефербегу Гаджиеву, которого обвиняли в распространении ложной информации о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на судебные документы.

«Суд апелляционной инстанции заменил 5,5 лет колонии штрафом в 2,5 млн рублей и восстановил звание», — уточняет издание.

Изначально гарнизонный суд Ростова-на-Дону признал российского военного виновным по статье 207.3 УК РФ (распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ с использованием служебного положения).

Однако при вынесении решения о смягчении наказания суд учел, что обсуждения, произошедшие в сентябре 2024 года, носили личный характер и не оказали влияния на мнение сослуживцев. Также апелляционная инстанция приняла во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства.

Ранее бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию и фото за 80 долларов. Экс-военный признал факт отправки фото и получения денег, но заявил, что не считает, что совершил преступление, и не признал вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная атака». Беспилотники ВСУ совершили массированный налет на Ленинградскую область, погиб мужчина

    Российского военного оштрафовали за похвалы украинской армии

    В подполье рассказали об ударах по аэродромам ВСУ в Полтавской области

    В России допустили связанную с Украиной скрытую часть в сделке между Европой и США

    Российские военные уничтожили две роботизированные платформы ВСУ

    В Петербурге заметили фотографию с подписью о каскадерском прошлом Путина

    Во Франции оценили сделку ЕС с Трампом словами «просто раскатали»

    Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова супруги мечтали о дочери

    Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

    В Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости