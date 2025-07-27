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16:46, 27 июля 2025Мир

Стало известно о колоссальном росте экспорта дронов с Тайваня

Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750 процентов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Тайваня вырос с начала 2025 года на 749 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

По его данным, 54 процента экспорта пришлось на Польшу. Она приобрела БПЛА на 6,48 миллиона долларов, США — на 1,55 миллиона долларов, а Германия на 1,46 миллиона долларов.

В сентябре 2024 года был сформирован Тайваньский альянс по развитию международного бизнеса в сфере беспилотников. В нем объединены 120 участников.

Ранее стало известно, что Вашингтон одобрил новую крупную продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тайваню на 360 миллионов долларов. В Госдепартаменте США отметили, что сделка поможет улучшить безопасность Тайваня, а также «поддержит политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе».

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