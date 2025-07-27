Стало известно о новой выплате исполнителям теракта в «Крокусе»

ТАСС: Исполнители теракта в «Крокусе» получили ₽135 тыс. на побег из России

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» получили от организаторов 135 тысяч рублей на побег из России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, деньги поступили на счет Шамсидина Фаридуни от неустановленного участника преступной организации. Предполагалось, что этой суммы должно было хватить исполнителям теракта для побега из России.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта приобрели накануне совершения преступления новые смартфона и кухонные ножи для своей преступной акции. Также перед нападением фигуранты дела скачали в интернете специальные обучающие видеоролики.