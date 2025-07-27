Уиткофф заявил о возможности мира между Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Уиткофф: Мир между Россией и Украиной возможен

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Заявление прозвучало в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

«Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться», — подчеркнул чиновник.

По мнению Уиткоффа, власти США смогут добиться завершения конфликта.

Ранее бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы гарантии неприсоединения Украины к НАТО.