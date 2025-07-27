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21:59, 27 июля 2025Бывший СССР

Украинский депутат объяснил свою поддержку закона о НАБУ нежеланием мира с Россией

Украинский депутат Жемилев поддержал закон о НАБУ, чтобы не допустить мир с РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев объяснил свою поддержку закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) тем, что орган контролирует президент США Дональд Трамп, который хочет надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, передает Страна.ua.

«[Трамп] пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ», — заявил он. Депутат добавил, что антикоррупционные дела могут использовать в качестве геополитического давления. Джемилев отверг потенциальный мир с Россией, подчеркнув, что Киеву необходимо «продолжать воевать за Крым».

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

24 июля президент Украины решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент. В частности, офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы указанным ведомствам.

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