Narvanews: В Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы

В Эстонии выразили озабоченность по поводу последствий атаки беспилотников на Ленинградскую область. Впервые за весь период российского-украинского конфликта обломки сбитых дронов упали в нескольких километрах от внешней границы Евросоюза, сообщает Narvanews.

В сообщении отмечается, что жители Нарвы и соседних районов Эстонии выразили особую тревогу. В этих населенных пунктах наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом. Аналогичные сбои ранее происходили во время работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на российской стороне.

Ленинградская область 27 июля подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в небе над регионом сбили более 50 дронов, рассказал губернатор Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что атаку на регион отражали средства противовоздушной обороны, силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Дрозденко поблагодарил военных за их труд и защиту неба над регионом.