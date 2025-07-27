Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 27 июля 2025Мир

В Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы

Narvanews: В Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Эстонии выразили озабоченность по поводу последствий атаки беспилотников на Ленинградскую область. Впервые за весь период российского-украинского конфликта обломки сбитых дронов упали в нескольких километрах от внешней границы Евросоюза, сообщает Narvanews.

В сообщении отмечается, что жители Нарвы и соседних районов Эстонии выразили особую тревогу. В этих населенных пунктах наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом. Аналогичные сбои ранее происходили во время работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на российской стороне.

Ленинградская область 27 июля подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в небе над регионом сбили более 50 дронов, рассказал губернатор Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что атаку на регион отражали средства противовоздушной обороны, силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Дрозденко поблагодарил военных за их труд и защиту неба над регионом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная атака». Беспилотники ВСУ совершили массированный налет на Ленинградскую область, погиб мужчина

    Российского военного оштрафовали за похвалы украинской армии

    В подполье рассказали об ударах по аэродромам ВСУ в Полтавской области

    В России допустили связанную с Украиной скрытую часть в сделке между Европой и США

    Российские военные уничтожили две роботизированные платформы ВСУ

    В Петербурге заметили фотографию с подписью о каскадерском прошлом Путина

    Во Франции оценили сделку ЕС с Трампом словами «просто раскатали»

    Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова супруги мечтали о дочери

    Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

    В Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости