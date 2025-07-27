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13:29, 27 июля 2025Наука и техника

В мире насчитали миллиард людей с ожирением

Число людей с ожирением по всему миру превысило миллиард
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Popescu - Valceanu Marius / Shutterstock / Fotodom  

В мире число людей, страдающих от ожирения, превысило миллиард. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, участие в котором приняли специалисты Пироговского университета Минздрава РФ.

«Согласно глобальному анализу, общее число детей, подростков и взрослых, живущих с ожирением, превысило миллиард во всем мире. С 1990 по 2022 год глобальные показатели ожирения выросли более чем в четыре раза как среди девочек, с 1,7 до 6,9 процента, так и среди мальчиков, с 2,1 до 9,3 процента, причем рост наблюдался почти во всех странах», — рассказали в пресс-службе вуза.

По данным исследования, число подростков и детей, страдающих от ожирения в 2020 году, составило почти 160 миллионов, из которых 65 миллионов девочек и 94 миллиона мальчиков. В 1990 году с этой проблемой сталкивался лишь 31 миллион детей. При этом среди взрослых доля женщин с ожирением более чем удвоилась, достигнув отметки в 18,5 процента, а мужчин — почти утроилась, составив 14 процентов.

Ранее стало известно, что глюкагоноподобные пептидные агонисты рецепторов (GLP‑1 RAs) могут не только помогать контролировать сахар, но и снижать риск деменции, ишемического инсульта и преждевременной смерти у людей с диабетом 2‑го типа и ожирением. Согласно результатам исследования, опубликованного в JAMA Network Open, принимающие препараты люди снижают риск развития деменции на 37 процентов, а ишемического инсульта — на 19 процентов.

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