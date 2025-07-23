Известные препараты для похудения показали неожиданную пользу для здоровья

JAMA Network Open: GLP-1 RAs снижают риск деменции и инсультов у диабетиков

Глюкагоноподобные пептидные агонисты рецепторов (GLP‑1 RAs) могут не только помогать контролировать сахар, но и снижать риск деменции, ишемического инсульта и преждевременной смерти у людей с диабетом 2‑го типа и ожирением. Об этом говорится в крупном исследовании, опубликованном в JAMA Network Open.

В работе проанализировали данные 60 860 взрослых пациентов старше 40 лет. Половина из них получала препараты GLP‑1 (в том числе семаглутид и тирзепатид), а вторая половина — другие сахароснижающие средства. Наблюдение длилось в среднем семь лет.

Выяснилось, что у людей, принимавших GLP‑1 RAs, риск развития деменции был ниже на 37 процентов, ишемического инсульта — на 19 процентов, а риск смерти от любых причин — на 30 процентов по сравнению с пациентами на других препаратах. Особенно заметен эффект оказался у женщин, пациентов старше 60 лет и людей с индексом массы тела от 30 до 40 кг/м².

Авторы отмечают, что такие результаты открывают новые перспективы применения GLP‑1 RAs для снижения неврологических и сосудистых рисков в группах высокого риска.

Ранее был развеян миф о действующем веществе «Оземпика»: крупный анализ показал, что семаглутид не повышает риск суицидальных мыслей, несмотря на появлявшиеся ранее опасения.