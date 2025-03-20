Развеян миф о действующем веществе «Оземпика»

JAMA Psychiatry: Семаглутид не повышает риск развития суицидальных мыслей

Препараты на основе семаглутида, включая популярный «Оземпик», не повышают риск развития суицидальных мыслей. К такому выводу пришли американские и иранские ученые после анализа данных 27 клинических испытаний, в которых участвовали почти 60 тысяч человек. Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, опровергает ранее появившиеся опасения, связывавшие прием семаглутида с ухудшением психического состояния.

В 2024 году эксперты ВОЗ и ученые из нескольких стран предположили, что препараты для похудения на основе семаглутида могут на 45 процентов повышать риск суицидальных мыслей, особенно у людей, принимающих антидепрессанты. Однако повторный анализ показал, что подобные симптомы встречаются среди пациентов крайне редко и с одинаковой частотой как в группе, принимающей препарат, так и среди тех, кто получал плацебо.

Исследователи подчеркнули, что пока не все клинические испытания предоставляют полные данные о влиянии этих лекарств на психическое здоровье, и рекомендуют учитывать этот аспект в будущих исследованиях. Тем не менее, текущие результаты позволяют врачам и пациентам относиться к этим препаратам с большей уверенностью, отмечая их безопасность в рамках наблюдаемого периода.

Однако в марте 2025 года ученые пришли к выводу, что «Оземпик» и его аналоги могут негативно влиять на зрение пациентов. Исследователи призывают не отказываться от препаратов, но все же рекомендуют внимательно контролировать побочные эффекты.