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22:01, 27 июля 2025Бывший СССР

В Молдавии назвали отличие подхода Путина к простым гражданам от действий Евросоюза

Таубер: Россия в отличие от ЕС беспокоится о простых гражданах Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер в Telegram-канале назвала отличие подхода президента России Владимира Путина к простым гражданам от действий Евросоюза.

Она отметила, что пока ЕС думает о том, чтобы взимать с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает для них двери.

«Власти Молдовы, танцуя под дудку ЕС, давно отвернулись от своего народа. А Владимир Путин показывает: кто-то все еще думает о простых людях, которые оставили Родину не от хорошей жизни», — подчеркнула Таубер.

Она напомнила, что российский лидер подписал указ об амнистии для граждан Молдавии, нарушивших миграционные правила, их не будут депортировать. Это позволяет тем, кто хочет честно трудиться, находиться в России на законных основаниях.

25 июля стало известно, что Путин упростил возвращение в Россию некоторым молдаванам. Въезжающие с 1 октября 2025 года в РФ граждане Молдавии, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации, обратившись до 1 января 2026 года. Также гражданам Молдовы выдали разрешение на работу в России без патента до октября 2026 года.

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