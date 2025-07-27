NYT назвал неудачей Зеленского сокращение помощи ЕС

Сокращение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине на фоне скандала с попыткой сократить полномочия антикоррупционных органов в стране стало неудачей Владимира Зеленского. Об этом заявил колумнист The New York Times (NYT) из США Эндрю Крамер.

«Зеленский никак публично не прокомментировал сокращение помощи, которое тем не менее стало неудачей для украинского лидера, зависящего от финансовой поддержки Европы», — говорится в публикации.

Отмечается, что Брюссель заблокировал выделение Киеву финансовой помощи, поскольку украинские власти не смогли выполнить три контрольных показателя по договору с ЕС, в том числе не назначили судей в специализированный антикоррупционный суд.

Американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром в беседе с изданием рассказал, что международные спонсоры Украины раздражены из-за поведения Зеленского. По его мнению, «блеск» с украинского лидера «определенно, начинает исчезать».