ВС России атаковали совещание командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ

Командующий ВСУ Бровди: ВС РФ атаковали совещание командиров отрядов дронов

Российские войска атаковали совещание командиров крупнейших отрядов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил командующий силами беспилотных сил (СБС) украинской армии Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

По словам командующего СБС, в совещании участвовали командиры 427-й и 429-й отдельных полков беспилотных сил (ОПБС) с позывными Хасан и Ахилесс, командир третьего батальона 79-й отдельной штурмовой бригады с позывным Земляк, а также командир 20-го ОПБС с позывным Кириллович.

Бровди заявил, что оценил попытку «штыркнуть» всех командиров одновременно, но не сообщил о последствиях атаки.

Ранее командующий СБС предсказал рост числа атакующих Украину «Гераней» до тысячи в сутки. Он добавил, что в рамках противодействия российским дронам украинские СБС ввели онлайн-систему учета и верификации беспилотных миссий, к которой уже подключены все подразделения ВСУ.