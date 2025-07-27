Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 27 июля 2025Бывший СССР

ВС России атаковали совещание командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ

Командующий ВСУ Бровди: ВС РФ атаковали совещание командиров отрядов дронов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска атаковали совещание командиров крупнейших отрядов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил командующий силами беспилотных сил (СБС) украинской армии Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

По словам командующего СБС, в совещании участвовали командиры 427-й и 429-й отдельных полков беспилотных сил (ОПБС) с позывными Хасан и Ахилесс, командир третьего батальона 79-й отдельной штурмовой бригады с позывным Земляк, а также командир 20-го ОПБС с позывным Кириллович.

Бровди заявил, что оценил попытку «штыркнуть» всех командиров одновременно, но не сообщил о последствиях атаки.

Ранее командующий СБС предсказал рост числа атакующих Украину «Гераней» до тысячи в сутки. Он добавил, что в рамках противодействия российским дронам украинские СБС ввели онлайн-систему учета и верификации беспилотных миссий, к которой уже подключены все подразделения ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Австрия заявила о готовности вступить в НАТО из-за России

    Путину вручили новую награду

    Эрдоган приветствовал намерение Макрона признать Палестину

    В США назвали новый срок воплощения плана Трампа по Украине

    В российском городе-миллионнике на двое суток пропал интернет

    Украинский капитан рассказал о нехватке солдат и боеприпасов на одном направлении

    В России отреагировали на планы Австрии вступить в НАТО

    ВС России атаковали совещание командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ

    Российского пловца исключили из числа участников финального заплыва на ЧМ

    Датских миллиардеров обвинили в службе Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости