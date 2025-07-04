Командующий ВСУ предсказал рост до тысячи числа атакующих Украину «Гераней»

Командующий СБС ВСУ Бровди: Число атакующих Украину дронов возрастет до тысячи

Число российских дронов-камикадзе «Герань», атакующих Украину, в ближайшей перспективе возрастет до тысячи единиц ежедневно. Рост интенсивности атак предсказал в Telegram командующий силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди.

«Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных холодной головой. Всем, кто в теме, включить мозги следует», — заявил военный.

Он добавил, что в рамках противодействия российским дронам украинские СБС ввели онлайн-систему учета и верификации беспилотных миссий, к которой уже подключены все подразделения ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе атаки в ночь с 3 на 4 июля использовали рекордное количество беспилотников. Сообщается, что Вооруженные силы России применили 330 дронов-камикадзе «Герань».