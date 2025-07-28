Белый дом отметил прекрасные отношения Трампа с мировыми лидерами

Белый дом: У президента США Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами

У президента США Дональда Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, сообщает Politico.

«У президента Трампа прекрасные отношения с иностранными лидерами, поэтому он значительно опередил своих недавних предшественников в двусторонних визитах, проведя 23 встречи всего за шесть месяцев», — отметила она.

Ранее стало известно, что некоторые мировые лидеры налаживают отношения с Трампом неформальным общением, американский лидер делится своим личным номером в обход дипломатических процедур. В частности, у Трампа налажено личное общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном, при встрече политики могут «побрататься».