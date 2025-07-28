Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
16:30 (Мск)
Черноморец
Россия — Лига PARI|2-й тур
Камилла Рахимова
Сегодня
18:00 (Мск)
Кайла Кросс
Монреаль
Антония Ружич
Завтра
02:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Монреаль
11:02, 28 июля 2025Спорт

Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать россиян на ЧМ в Сингапуре

Фанаты в тельняшках и с Андреевским флагом болеют за россиян на ЧМ в Сингапуре
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать российских спортсменов на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.

Зрители с российской атрибутикой — семья из Москвы: Игорь, его жена и трое детей. «Мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают», — объяснил Игорь.

Он добавил, что это их первый семейный выезд на международные соревнования. «Все трое детей занимаются плаванием», — отметил Игорь.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    Стало известно об активном наступлении ВС России на покровском направлении

    Трамп вооружился бронированным гольф-каром

    59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте

    Полчище саранчи окружило автомобиль россиянина на федеральной трассе и попало на видео

    Сбой в работе российского авиаперевозчика заинтересовал прокуратуру

    Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать россиян на ЧМ в Сингапуре

    Германия захотела получить ракеты для нанесения ударов по Москве

    Стало известно о жертвах ливней в Китае

    Пожилая женщина попала за решетку из-за священной шкуры тигра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости