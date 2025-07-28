Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать россиян на ЧМ в Сингапуре

Фанаты в тельняшках и с Андреевским флагом болеют за россиян на ЧМ в Сингапуре

Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать российских спортсменов на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.

Зрители с российской атрибутикой — семья из Москвы: Игорь, его жена и трое детей. «Мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают», — объяснил Игорь.

Он добавил, что это их первый семейный выезд на международные соревнования. «Все трое детей занимаются плаванием», — отметил Игорь.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.