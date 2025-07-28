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01:13, 28 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о неизбежности отставки Зеленского

Депутат Рады Дубинский: США хотят отстранить Зеленского от власти
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, США делают все, чтобы сместить его с поста. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть», — считает политик.

Ранее Дубинский сообщил, что передал директору нацразведки США Тулси Габбард данные о кампании Зеленского по дискредитации американского лидера Дональда Трампа

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