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10:02, 28 июля 2025Экономика

Долги россиян за ЖКУ захотели продавать коллекторам

Управляющие компании в РФ захотели продавать долги россиян за ЖКУ коллекторам
Полина Луханина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Управляющие компании (УК) захотели продавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) третьим лицам, в том числе коллекторам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что растущая задолженность граждан по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании. Через передачу долга они хотят снизить кассовые разрывы и повысить количество денег на качественное обслуживание домов.

Предлагается внести поправки в пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса России. В настоящее время пункт запрещает УК уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам. Инициатор поправок, председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко, попросила снять этот запрет. Обращение было направлено 23 июля спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой.

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По итогам 2021 года долги за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ со стороны организаций и населения составили почти 1,5 триллиона рублей, говорится в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной правительством РФ. Общая задолженность населения за ЖКУ в первом квартале 2023 года составляла почти 900 миллиардов рублей.

Эксперты усмотрели риски для россиян в случае принятия поправок. По словам руководителя направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической компании «Яковлев и партнеры» Сергея Сергеева, одним из рисков является передача задолженности недобросовестным коллекторам. По этой причине передавать право долга третьим лицам запретили несколько лет назад.

Ранее Минстрой начал в качестве эксперимента взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) онлайн.

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