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16:43, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Дурова снова вызвали на допрос во Франции

AFP: Дурова вызвали на допрос в суд Парижа из-за подозрений в отношении Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основателя Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос из-за подозрений в отношении платформы. Об этом сообщает агентство France Press (AFP).

Как сообщили источники, близкие к расследованию, следственные судьи допрашивают предпринимателя в парижском суде по поводу возможной причастности Telegram к преступлениям.

Отмечается, что Дуров прибыл в здание суда с четырьмя адвокатами около 11:00 по московскому времени (10:00 по местному времени).

Ранее предприниматель раскритиковал французскую газету Le Monde за статьи о Telegram. По его словам, издание не обращалось к нему за комментариями и не вносило правки. Он добавил, что такие медиа, как Le Monde, вызывают у него тревогу.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Его обвиняли в причастности к незаконным действиям, совершаемым через Telegram. После этого его взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в пять миллионов евро. Кроме того, ему запретили выезжать за территорию Франции на полгода.

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