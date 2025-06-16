Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:09, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Дуров раскритиковал французскую газету за статьи про Telegram

Дуров раскритиковал французскую газету Le Monde за негативные статьи о Telegram
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за семь недель после его ареста французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

Как утверждает предприниматель, в большинстве случаев газета не запрашивала комментариев или игнорировала правки, которые ей отправляли. При этом ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других государств, не упомянула о его интервью журналисту Такеру Карлсону, заметил он.

«Такая медийная среда вызывает тревогу. Поэтому такие платформы, как Telegram, так важны — мы даем людям возможность получить доступ ко всем точкам зрения и решать самим. Мы считаем, что люди умны и им можно доверять неотфильтрованную правду», — подчеркнул Дуров.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью Павлом Дуровым. Предприниматель рассказал об аресте во Франции и предъявленных ему обвинениях, а также о политике мессенджера в отношении персональных данных пользователей и о том, планирует ли он снова посещать Францию после завершения расследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался об ужесточении санкций против России

    В больнице российского города обвалился потолок

    Министр Армии США проболтался об американском солдате на Луне

    Трамп загадочно предупредил Иран

    Хакеры нашли новый способ красть деньги у россиян

    В Израиле отменили финал чемпионата страны по баскетболу

    Над российским регионом уничтожили более полусотни беспилотников

    Зафиксировано опасное воздействие глобального потепления на здоровье

    Вероятность Израиля пойти на крайнюю меру оценили

    Еще одна страна решила помочь Израилю в нападении на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости