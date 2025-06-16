Дуров раскритиковал французскую газету за статьи про Telegram

Дуров раскритиковал французскую газету Le Monde за негативные статьи о Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за семь недель после его ареста французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

Как утверждает предприниматель, в большинстве случаев газета не запрашивала комментариев или игнорировала правки, которые ей отправляли. При этом ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других государств, не упомянула о его интервью журналисту Такеру Карлсону, заметил он.

«Такая медийная среда вызывает тревогу. Поэтому такие платформы, как Telegram, так важны — мы даем людям возможность получить доступ ко всем точкам зрения и решать самим. Мы считаем, что люди умны и им можно доверять неотфильтрованную правду», — подчеркнул Дуров.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью Павлом Дуровым. Предприниматель рассказал об аресте во Франции и предъявленных ему обвинениях, а также о политике мессенджера в отношении персональных данных пользователей и о том, планирует ли он снова посещать Францию после завершения расследования.