Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют власти Франции

В понедельник, 9 июня, американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. Беседа продлилась немногим больше часа. Предприниматель рассказал об аресте во Франции и предъявленных ему обвинениях, а также о политике мессенджера в отношении персональных данных пользователей и о том, планирует ли он снова посещать Францию после завершения расследования. Главное из интервью российского бизнесмена — в материале «Ленты.ру».

О задержании в Париже

По словам Дурова, когда он прилетел во Францию в августе 2024 года, его встретили полицейские, которые задали ему несколько вопросов и попросили следовать за ними. «Затем мне зачитали список обвинений, около 16. Там были всевозможные виды преступлений», — вспомнил предприниматель.

После этого его увезли на полицейской машине. Дуров добавил, что у него забрали телефон

Когда и за что Дурова задержали во Франции? Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже по подозрению в участии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Затем его взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Суд запретил предпринимателю покидать территорию республики в течение шести месяцев. В марте предприниматель улетел в ОАЭ. Как в феврале сообщало Wired, судебные разбирательства по делу Дурова начнутся не ранее чем через год.



Он также назвал задержание во Франции неожиданным и отметил, что некоторое время пребывал в растерянности. «Я был шокирован», — признался Дуров.

Предприниматель также выразил надежду, что его арест во Франции никак не связан с тем, что он является гражданином России. Дуров добавил, что на родине его никогда не арестовывали, и отрицательно ответил на вопрос Карлсона о том, пытались ли его когда-либо арестовать по приказу президента России Владимира Путина.

Об условиях содержания во Франции

Дурова в течение четырех дней держали в комнате без окон площадью около семи квадратных метров. Как заявил бизнесмен, там была узкая койка без подушки, постельного белья или матраца. В комнате был лишь тонкий коврик для йоги.

Это была одиночная камера, можно так сказать. Других людей там не было Павел Дуров основатель Telegram

Во время заключения предприниматель старался соблюдать свой привычный распорядок и делал по 200 приседаний и отжиманий. Дуров предположил, что в плане питания для него сделали исключение, поскольку он не ест мясо и фастфуд. «Там было достаточно рыбы», — отметил он.

О детях и матери

Самым сложным в аресте Дуров назвал то, что он не мог общаться с семьей. «Я довольно устойчив к стрессу. Но когда я был там, когда я был заперт, я думал, что происходит с моей мамой. Она сильно болеет, она пожилая», — сказал предприниматель.

Помимо этого, из-за наложенных на него во Франции ограничений он не может видеться с детьми и выполнять часть своих родительских обязанностей, например, подписывать определенные документы. Основатель Telegram уточнил, что его дети живут в Дубае.

О предъявленных Францией обвинениях

Дуров признался, что до сих не понимает до конца, в чем конкретно его обвиняют во Франции. «Сначала они сказали: "Вы не ответили на юридические запросы". Но это неправда», — заявил он и уточнил, что Telegram не получал подобных запросов от Франции.

Предприниматель добавил, что во Франции ранее преследовали по закону создателей нескольких мелких приложений, придуманных специально для использования в криминальных целях. Дуров подчеркнул, что Telegram не относится к таким приложениям. «У него миллиард пользователей, каждый восьмой человек на планете регулярно пользуется Telegram. Было бы безумным предположить, что все эти люди — преступники», — отметил он.

Все хорошо знают историю Telegram. Он не был создан для преступников Павел Дуров основатель Telegram

Как отметил Дуров, французские власти фактически обвиняют его в том, что он не предпринял достаточно усилий, чтобы помешать злоумышленникам использовать Telegram в преступных целях. Комментируя это обвинение, бизнесмен привел в пример опыт других платформ, где, даже несмотря на все усилия модераторов, проблематичный контент все же присутствует. «Этого почти невозможно избежать», — посетовал он.

Карлсон, в свою очередь, заявил, что в подобном подходе Парижа нет логики. По мнению журналиста, если руководствоваться таким же принципом, то президента Франции Эммануэля Макрона следовало бы арестовать за происходящие в стране преступления. «Это же сумасшествие», — удивился интервьюер. Дуров в ответ отметил, что в этой ситуации ему также непонятна логика французских властей.

О политике Telegram

В интервью Дуров заявил, что Telegram предоставляет пользователям по всему миру стопроцентную приватность и конфиденциальность. По его словам, компании удалось найти способы монетизировать мессенджер без необходимости злоупотреблять личными данными пользователей.

У нас очень успешная платная подписка. Мы монетизируем его с помощью методов, которые соответствуют нашим ценностям Павел Дуров основатель Telegram

«Мы никогда не раскрываем информацию из личных сообщений пользователей никакой третьей стороне, в том числе властям», — подчеркнул Дуров. Он заверил, что, в случае если правительство какой-либо страны потребует от Telegram этого, компания попросту прекратит предоставлять свои услуги в этой стране.

При этом, как отметил основатель Telegram, мессенджер раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в преступлениях, но для этого компании нужно получить соответствующий судебный приказ. По словам предпринимателя, мессенджер начал внедрять такие меры еще до его ареста во Франции.

Об использовании гаджетов

Как стало известно из интервью Карлсону, Дуров практически не пользуется телефоном уже на протяжении года. «Еще до того, как его забрали во Франции, я не пользовался им, у меня не было сим-карты, я использовал его только для тестирования Telegram», — сказал предприниматель.

Дуров пояснил, что не носит телефон с собой, поскольку гаджет сильно его отвлекает. Кроме того, бизнесмен счел, что использование телефона может навредить его приватности. При необходимости он использует ноутбук или планшет.

Я бы не хотел открыть свой телефон и пропасть в нем, потребляя контент. Вот поэтому я не использую телефон Павел Дуров основатель Telegram

О будущем расследования

«Так или иначе, но это расследование должно завершиться», — отметил Дуров. Основатель Telegram добавил, что если дело в отношении мессенджера все-таки дойдет до суда, то разбирательства могут продлиться еще несколько лет.

Вместе с тем он предположил, что в будущем, вероятно, снова побывает во Франции. Дуров назвал страну прекрасным местом

«Конечно, я уже провел во Франции достаточно времени — восемь месяцев», — поиронизировал он.