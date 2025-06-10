Карлсон спросил Дурова о попытках арестовать его по приказу Путина

Журналист Карлсон спросил у Дурова, арестовывали ли его по приказу Путина

Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о своем аресте во Франции и о том, предпринимали ли российские власти попытки арестовать его.

В беседе с Дуровым журналист задал вопрос, пытались ли его когда-нибудь арестовать по приказу президента России Владимира Путина. На это сооснователь Telegram ответил отрицательно.

«Нет. Ясно. Спрашиваю, просто чтобы поставить в этом вопросе точку. Я тут не защитник Путина. Но вас арестовало французское государство на "свободном" Западе. Вы никогда не усматривали иронии этой ситуации?» — спросил Карлсон.

В ответ Дуров признался, что Франция стала самым неожиданным местом, чтобы оказаться под арестом.

Ранее Дуров выразил надежду, что его арест во Франции никак не связан с тем, что по происхождению он русский и является гражданином России. Сооснователь Telegram также отметил, что ему не приходилось сталкиваться с подобными инцидентами в странах, считающихся на Западе авторитарными.