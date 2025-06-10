Дуров выразил надежду на отсутствие связи между арестом во Франции и его гражданством

Дуров надеется, что его арест во Франции не связан с тем, что он русский

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров надеется, что его арест во Франции никак не связан с тем, что по происхождению он русский и является гражданином России. Об этом предприниматель заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, оно опубликовано на его YouTube-канале.

Журналист предположил, что если бы во французском аэропорту подобным образом задержали основателя Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга или предпринимателя Илона Маска, то это бы вызвало мировой резонанс. «Но вас задержали — и все такие: "У него русская фамилия, наверное, все нормально"», — сказал Карлсон.

В ответ на это Дуров выразил надежду на то, что произошедшее никак не связано с его этнической принадлежностью. Когда Карлсон допустил, что, вероятно, связано, бизнесмен назвал это тревожным.

Сооснователь Telegram также отметил, что ему не приходилось сталкиваться с подобными инцидентами в странах, считающихся на Западе авторитарными. Кроме того, он рассказал Карлсону, что его никогда не задерживали и в России.

Ранее Дуров назвал себя русским в ответ на обвинения в том, что Telegram контролируют.